Meteo: allerta arancione a Palermo e provincia

La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso n.25016 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 17 gennaio 2025. Secondo quanto comunicato dal Comune di Palermo, nel capoluogo siciliano è prevista l’allerta Arancione.

Dal primo mattino di domani, venerdì 17 gennaio e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte

Nelle more dell’emanazione dell’avviso ufficiale per la forte perturbazione in arrivo già dalle prossime ore più severa sulla Sicilia orientale e meridionale, invito i sindaci e tutti i responsabili di protezione civile a preparare idoneamente la propria struttura secondo i piani e le procedure di protezione civile che dovrebbero essere aggiornati e adattati alle reali e particolari condizioni locali dei vostri siti e i particolare quelli più a rischio ove gli effetti possono essere ancora più gravi”.