Dalla Romania: Palermo, Nedelcearu rifiuta la Dinamo Bucarest. La situazione

Ionut Nedelcearu potrebbe lasciare il Palermo a gennaio. Il giocatore ha collezionato poche presenze in questa stagione e potrebbe decidere di avventurarsi in una nuova esperienza che possa garantirgli maggior continuità. Secondo quanto riportato da ProSport.ro, il difensore centrale sarebbe finito nel mirino della Dinamo Bucarest, club con il quale ha debuttato nel professionismo nel 2012 per poi trasferirsi all’Ufa nel 2018. Nedelcearu, però, non sembra intenzionato a tornare in patria e avrebbe declinato la proposta della sua ex società. Non è la prima volta che la squadra rumena ci prova per il ritorno del classe ’96. Esattamente dodici mesi fa, infatti, la Dinamo aveva formulato un’offerta all’ex Crotone, ma anche quella volta la trattativa si arenò per le stesse motivazioni.

