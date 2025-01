Di Marzio: “Bari, sondaggio esplorativo per Marko Lazetic”

Una delle necessità del Bari è di rinforzare il reparto offensivo a gennaio. I biancorossi, infatti, hanno segnato solamente 22 gol in 21 partite di campionato e starebbero cercando un attaccante in grado di migliorare la statistica realizzativa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, il club pugliese avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per il prestito di Marko Lazetic, calciatore di proprietà del Milan. Tuttavia bisogna ritrovare la giusta quadra in quanto il giovane attaccante è attualmente in prestito in Serbia, al TSC.

Continue Reading