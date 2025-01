Gds: “Palermo, Buttaro nei radar dal Trapani. Wieteska stuzzica”

Il Palermo si muove con cautela e attenzione in queste prime due settimane di calciomercato, con un’unica operazione ufficiale finora: la cessione del giovane portiere Nespola alla Flaminia. Per il resto, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, molte voci ma nessuna conferma. La strategia del club di viale del Fante è chiara: non fare acquisti tanto per farli, ma aspettare le occasioni giuste per inserire in organico giocatori capaci di offrire un contributo immediato e importante per risalire la classifica.

Il focus sulla difesa

Per quanto riguarda il reparto arretrato, il nome di Wieteska del Cagliari resta in cima alla lista. Il centrale polacco, in uscita dal club sardo, corrisponde perfettamente al profilo cercato: un giocatore esperto, pronto a contendersi il posto con i titolari della difesa a tre rosanero.

Sul fronte delle uscite, Radicini segnala che Peda potrebbe partire verso la Serie C, mentre Buttaro è fortemente corteggiato dal Trapani. Anche il futuro di Nedelcearu è in bilico: il difensore rumeno è in scadenza di contratto, e qualora dovesse lasciare il club, si aprirebbe la strada per un ulteriore innesto in difesa, oltre all’eventuale promozione di qualche giovane.

Il Palermo, dunque, sta bilanciando partenze e arrivi con l’obiettivo di operare scelte ponderate. Come sottolinea Radicini, l’intenzione è di costruire una squadra più forte senza fretta, puntando su profili mirati per garantire qualità e solidità al gruppo.