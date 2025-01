Gds: “Palermo, cambiano le strategie di mercato in mezzo al campo e in attacco”

In mezzo al campo, il mercato del Palermo sembra ormai delinearsi con maggiore chiarezza. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è da escludere quasi del tutto una partenza di Gomes, a meno di clamorosi colpi di scena. Diversa la situazione per Saric, per il quale il Cesena è ora in pole position, avendo superato la concorrenza di Salernitana e Frosinone.

Le corsie e l’attacco

Sulla fascia sinistra, i nomi caldi rimangono quelli di Di Chiara e Barreca, con il club che valuta attentamente i profili. In attacco, la situazione è più complessa: Insigne è attualmente fermo per un affaticamento al polpaccio, e il forfait per la sfida contro la Juve Stabia appare probabile. Su di lui c’è l’interesse del Bari, che tuttavia non sembra intenzionato a spingersi troppo in là per chiudere l’operazione.

Per quanto riguarda i possibili rinforzi, le piste Lapadula e Gytkjaer si sono raffreddate, mentre guadagna terreno l’ipotesi legata a Borrelli del Brescia. Il giovane attaccante classe 2000, riscattato dalle «rondinelle» la scorsa estate per oltre 3 milioni di euro, potrebbe partire in caso di un’offerta congrua. Come sottolinea Radicini, questa opzione sta stuzzicando l’interesse del Palermo, che valuta la possibilità di rinforzare il reparto avanzato con un prospetto interessante e dal potenziale ancora da esplorare.