Giuntoli legge la PEC e convoca la riunione d’urgenza: 40 MILIONI DI EURO SUBITO | Costretti a venderlo?!

Il ds juventino ha ricevuto una ricca offerta per il calciatore, e adesso si vede quasi costretto a lasciarlo partire a gennaio.

Dopo un avvio promettente, in casa bianconera sembra che stia regnando il caos. I risultati non arrivano, e sono tanti i calciatori che non stanno riuscendo a fornire l’apporto sperato alla squadra. Allo stesso modo poi anche le scelte di mister Thiago Motta cominciano ad essere mal digerite dai tifosi.

Calciatori titolari che improvvisamente diventano riserve e non vedono più il campo, gente schierata fuori ruolo e tanto altro stanno facendo storcere il naso alla piazza. Come se non bastasse poi di mezzo ci si mette anche il mercato, che non vedrà solamente operazioni in entrata.

Nello specifico infatti c’è un grande nome che è finito nel mirino di un club, il quale avrebbe già fatto recapitare al direttore sportivo Cristiano Giuntoli una PEC contenente la ricca offerta di 40 milioni di euro. Una proposta importante dunque, che quasi costringe la Vecchia Signora a lasciarlo partire.

Il mercato si fa vivo dopo le scelte di Motta

Uno dei calciatori che nelle prime battute di questa stagione è sembrato insostituibile per la Juventus è stato Andrea Cambiaso. Il terzino, che si è messo in evidenza lo scorso anno, si è confermato anche in questo campionato, facendo grandi cose anche con la maglia della nazionale azzurra.

Dopo un leggero infortunio alla caviglia però l’ex di Genoa e Bologna è praticamente sparito dai radar. Thiago Motta gli sta preferendo addirittura Weston McKennie, che come sappiamo è un centrocampista e gioca appunto fuori ruolo. Scelte che non stanno ripagando in termini di risultati, ma che hanno fatto scattare il campanello d’allarme alla Continassa: qualcuno è pronto ad approfittarne e a prendersi il giocatore.

Offerta importante per lui

Dopo che già in estate dall’Inghilterra diversi club si erano fatti avanti per acquistarlo, anche a gennaio, specialmente vista la situazione sopra descritta, qualcuno potrebbe rifarsi vivo con una proposta sui 40 milioni di euro.

E se nei mesi scorsi è stato proprio Cambiaso a volersi legare alla Vecchia Signora e a rifiutare qualsiasi offerta, questa volta le cose sarebbero ben diverse, visto che ormai non sembra più uno dei fulcri del gioco bianconero.