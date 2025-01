Di Marzio: “Sassuolo, a gennaio non partirà nessun big”

L’esperto giornalista di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha fatto sulle mosse del Sassuolo. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Laurs Skjellerup, punta danese classe 2002 proviente dal Göteborg per 4.5 milioni (bonus compresi), i neroverdi starebbero ricevendo alcune richieste per alcuni pezzi pregiati della rosa, tra cui Kristian Thorstvedt, Armand Laurienté, Domenico Berardi, Josh Doig e Nicholas Pierini. Tuttavia, la posizione del club è chiara: a gennaio non si muoverà nessun big, per cui l’intenzione è quella di non cedere alle varie richieste. Una scelta che sicuramente farà felice Fabio Grosso, il quale potrà continuare l’assalto alla Serie A con un organico di livello.

