Queste le parole in teleconferenza di Tebas, presidente della Liga, che ha avvisato i calciatori che potrebbero essere confinati nei centri sportivi fino alla conclusione del campionato, qualora si ripetesse la violazione del protocollo come il caso Semedo del Barcellona: «Speriamo di non arrivare a tal punto, ma se la gente continuerà ad andare ai barbecue o alle feste, potremmo non avere scelta. Abbiamo sempre mostrato fiducia e vorrei non aver commesso un errore. Infrangere le regole non solo danneggia La Liga ma anche la salute delle persone in generale. Se ci saranno 2-3 positivi nella stessa squadra, sarà per negligenza individuale o di gruppo e ci saranno provvedimenti disciplinari. Non vogliamo fare un passo indietro ma avanti».