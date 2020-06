Sulla notizia circolata nelle ultime ore, circa il presunto interessamento ad acquisire quote della Fidelis Andria da parte di Maria Assunta Pintus, arriva la smentita a “Telefoggia” da parte della stessa Pintus. Ecco le sue parole: «Ho appreso con stupore del mio presunto interesse nei confronti dell’Andria, interessamento che smentisco categoricamente”, afferma l’ ‘imprenditrice sarda, proprietaria del 40% del Foggia.

“Pur rispettando l’Andria, la sua storia e chi oggi la rappresenta, in questo momento sono unicamente impegnata, con gli altri soci, a programmare il futuro del Foggia, un futuro che auspico in serie C nell’immediato. Il nostro lavoro, in questi giorni importanti, è unicamente teso a raggiungere questo obiettivo. Stiamo lavorando per questo e per quanto mi riguarda non ho interessi calcistici che possano non ricondurre al Foggia».