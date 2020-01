Intervenuto ai microfoni di “Goalsicilia.it”, Giacomo Fricano, calciatore in forza al Troia, si è espresso così in merito al campionato della sua squadra e ai suoi obiettivi: «Noi terzi in classifica? Stiamo lavorando bene, ci teniamo e dobbiamo continuare così. Il nostro obiettivo resta quello di inizio stagione, ossia la salvezza tranquilla, ci mancano 6/7 punti e poi si vedrà. Sicuramente stiamo viaggiando alla grande ma guai a rilassarsi. Poi ho un obiettivo personale. Quale? Arrivare dietro il Palermo, sul secondo gradino del podio. Ovviamente, da palermitano, mi auguro che i rosanero vincano il campionato e sarebbe bello arrivare subito dietro di loro. Non è facile ma chi lo sa».