Si è concluso con il risultato di 2-1 il match tra Fiorentina e Atalanta, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Gian Piero Gasperini, tecnico dei nerazzurri, non gode di molta simpatia fra i tifosi della Fiorentina, che si ricordano ancora le sue parole nei confronti di Chiesa del 30 settembre 2018: «Quello fischiato al Franchi è un rigore inconcepibile e ci poteva stare senza VAR, ma non oggi – protestò Gasperini dopo il fischio finale – Chiesa simula e ha l’abitudine di fare questi gesti, ora deve cominciare a pagarli. Altrimenti finisce per essere diseducativo: l’episodio è netto e lampante». Anche oggi Gasperini è stato sommerso da fischi e cori offensivi dai tifosi della Fiorentina, che non lo hanno risparmiato. Ecco le sue parole in merito ai cori offensivi nei suoi confronti, riportati da “Gianlucadimarzio.com”: «Non ho mai insultato nessuno – ha spiegato nella conferenza stampa post gara – ero carico al massimo per la mia squadra e mi sono preso più volte di figlio di p*****. Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti. Loro sì che sono figli di p*****. Non si può accettare, questa è cafonaggine e maleducazione».