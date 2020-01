Il Troina, attraverso un post pubblicato sul proprio account Facebook, ha reso noto un comunicato da parte del proprio direttore generale Walter Giuffrida in relazione all’accoglienza che riserveranno i tifosi di casa all’ex tecnico Pagana, attualmente all’Acireale. Ecco qui di seguito il comunicato da parte del club.

“L’ ASD Troina comunica di avere incontrato i rappresentanti del proprio tifo organizzato e, in particolare del Nucleo Imakera, e di avere trovato piena condivisione in ordine al comportamento da adottare in occasione degli incontri di calcio del Troina e, soprattutto, della prossima partita interna contro l’Acireale.

I massimi dirigenti del sodalizio ed i tifosi sono impegnati a garantire che l’incontro possa avvenire nel più sano e corretto clima sportivo, sia in campo che sugli spalti, senza alcuna forma e tipo di offesa e/o violenza fisica e/o verbale. Domenica sarà disputata una gara all’insegna della correttezza e della lealtà, nel pieno rispetto delle rispettive società e tifoserie. Precisano che il comunicato del Nucleo Imakera è da intendersi quale momento di sfogo riferito ai rapporti personali tra gli ultras del Troina e l’allenatore dell’epoca. Tutte le espressioni “forti” contenute in tale comunicato (compreso il riferimento ad un presunto odio) vanno intese, pertanto, nel senso di accesa, ma pur sempre sana, rivalità sportiva, tra due società che, in passato, si sono valorosamente confrontate e misurate nelle varie competizioni senza far venir meno il reciproco rispetto che, pertanto, sarà mantenuto anche in futuro a partire da domenica. Che sia una bella giornata di sport e vinca il migliore e Forza Troina!!! Il Direttore Generale”. Di seguito il post del club: