Il centrocampista dell’Acireale Facundo Ott Vale, ai canali del club granata ha parlato della situazione della propria squadra e a come sarebbe stata la stagione senza i punti di penalizzazione. Ecco le sue parole: «Sono davvero felice di essere qui. Conoscevo già il mister ed alcuni compagni, siamo una famiglia. Senza i punti di penalizzazione saremmo in lotta per la vittoria del campionato. Siamo i più forti sul piano tecnico».