Il dirigente della Triestina, Alex Menta, si lamenta delle condizioni dello Stadio Rocco. Ecco le sue parole riprese da Trivenetogoal.it:

«Gli agronomi di Comune e Lega lo ritengono praticabile. Non condividiamo questo punto di vista, le prove sono sotto gli occhi di tutti e due giocatori si sono infortunati. Noi vogliamo continuare a giocare al Rocco, è la nostra casa e quella dei nostri tifosi, ma vogliamo giocarci con una superficie che garantisca la sicurezza dei nostri giocatori. In queste condizioni si complicherebbe anche la promozione in Serie B».