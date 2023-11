Nel suo lungo editoriale pubblicato su Sportitalia.com, Michele Criscitiello si è soffermato anche sulla situazione di Filippo Inzaghi a Salerno. Ecco le sue parole:

“Che errore andare a Salerno. Che errore scegliere la categoria e non la squadra. Gli allenatori non impareranno mai. Inzaghi doveva avere la forza e l’intelligenza di non andare a bruciarsi a Salerno perchè fai la serie A ma aspettare un Palermo (un nome a caso) per fare la serie B. Le cose migliori Inzaghi le ha fatte vedere in B e non è una vergogna o un demerito. Meglio giocare a vincere in B che andare a prendere casi estremi in A”.