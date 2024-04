Trevisani: «Esonero di Corini? Anche prima c’erano tutti i presupposti»

Il Palermo ha deciso di esonerare Eugenio Corini in questo finale di stagione. Riccardo Trevisani, noto giornalista e telecronista, è intervenuto durante il podcast “Taconazo” di Cronache di Spogliatoio per commentare la scelta del club rosanero:

«Penso di averlo detto a novembre. A mio avviso anche prima c’erano tutti i presupposti per optare a questa soluzione. Prima o poi ci si arriva sempre alle cose. C’era uno scollamento evidente, una squadra estemporanea, che poteva fare di tutto, come avvenuto a Pisa. Il Palermo è spesso stato disequilibrato e l’ha mostrato anche nelle partite in casa».

Adesso la società rosanero è al lavoro per affidare la guida tecnica a Michele Mignani: la fumata bianca sembra essere vicina.

