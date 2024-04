Escl. Mignani-Palermo, Campofranco: «Uno dei migliori tecnici in circolazione»

Michele Mignani è pronto a guidare il Palermo in questo finale di stagione. Il club rosanero ha appena comunicato ufficialmente l’esonero di Eugenio Corini e si affiderà all’ex tecnico del Bari per tentare di voltare pagina. Ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com Davide Campofranco, ex calciatore del Palermo e collaboratore di Michele Mignani in biancorossi per due anni e mezzo, ha dichiarato le seguenti parole sul tecnico classe ’72:

«Secondo me è un grande allenatore e una persona eccezionale. Credo che sia uno dei migliori tecnici in circolazione, non posso che parlarne in maniera entusiasta. Ovviamente non so se è la persona giusta per i rosanero perchè non ho la bacchetta magica. Se devo giudicarlo come allenatore e come persona dico che lo prenderei tutta la vita. Quando sarà al Palermo farà un quadro della situazione e comincerà a lavorare. Tuttavia è chiaro che avrà bisogno di tempo per trovare i giusti meccanismi e la chiave di volta. Come allenatore e come persona lo sponsorizzo al mille per mille. Oltre ad un rapporto d’amicizia che ci lega, l’ho vissuto due anni e mezzo come tecnico e il nostro gruppo di lavoro non ha mai avuto nessun tipo di problema o discussione nonostante ci siano stati alcuni momenti negativi».

Come giudica il rendimento stagionale del Palermo?

«Sicuramente c’è qualcosa che non va e che non funziona. Il Palermo è una squadra importante e la piazza ambisce a categorie superiori, ma non avendo partecipato a nessun allenamento, non so quali siano le dinamiche interne, per cui non saprei darti un giudizio in merito a qualcosa che non conosco realmente. Vedo che nelle ultime partite ha incassato tanti gol ma sarei scorretto a parlare male di Corini, non mi permetterei mai. Adesso starà a Mignani capire quali siano i problemi per cercare di risolverli».