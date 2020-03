Con riferimento ai treni in arrivo dal nord con numerosi passeggeri diretti in Sicilia, il Comune ha richiesto che l’USMAF (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) effettui i controlli a Villa San Giovanni, vista la difficoltà di effettuarli una volta avvenuto lo sbarco in Sicilia.

Il Presidente della Regione ha appena annunciato che si stanno predisponendo controlli, anche con il supporto delle Guardie Forestali che sono corpo armato regionale, a Messina.