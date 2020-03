Mancava solo l’ufficialità che è arrivata in mattinata. Il test amichevole che era in programma per il prossimo 31 marzo a Norimberga tra Germania e Italia è stato annullato. A comunicarlo è stata la FIGC con una nota ufficiale. Di seguito la nota della FIGC. “Non si disputerà l’amichevole Germania–Italia, in programma il 31 marzo a Norimberga: la DFB, la Federcalcio tedesca, ha ricevuto questa sera la comunicazione delle autorità cittadine che vietano eventi superiori a 100 persone e di conseguenza ha deciso di annullare la gara, che negli ultimi giorni era stata già prevista a porte chiuse a causa dell’evoluzione dell’emergenza virus Covid-19, che aveva già determinato il rimborso agli acquirenti italiani dei biglietti. Sono dunque annullate le due amichevoli internazionali previste per gli Azzurri, dopo la decisione della Federazione inglese di cancellare la gara del 27 marzo prevista a Wembley. In relazione ai due test match ed a tutta l’attività della Nazionale nei prossimi mesi, la FIGC parteciperà martedì alla riunione in videoconferenza promossa dalla UEFA per fare il punto sul calendario internazionale, a cominciare appunto dalle valutazioni sulle gare di marzo (oltre alle amichevoli sono in programma i play off per Euro 2020 ndr) e poi sull’Europeo”.