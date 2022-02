L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul tour de force che aspetta il Palermo nei prossimi sette giorni.

Tre partite in sette giorni. È un mini tour de force quello che attende il Palermo a partire dalla sfida di sabato contro la Juve Stabia. Questa sarà la prima tappa di un cammino breve, ma importante per i rosanero di Baldini che nell’ordine affronteranno i campani, poi il Foggia e, infine, la Turris. Tre dirette concorrenti nella lotta play-off del Girone C, tre partite che il Palermo dovrà cercare di non sbagliare per cancellare il recente periodo negativo e rilanciare le proprie ambizioni per il secondo posto in classifica che attualmente dista appena quattro lunghezze.

D’altronde le avversarie che affronteranno i rosa hanno avuto un andamento tutt’altro che solido. Si parte con la Juve Stabia. Sei punti separano i rosanero dai campani che, nell’ultimo turno, hanno battuto 1-0 il Latina, cancellando così la sconfitta nel derby contro l’Avellino. Un rendimento altalenante per gli uomini di Sottili che, per grosse linee, ricalca quello del Palermo: solido in casa, negativo nei match in trasferta. La Juve Stabia, infatti, ha conquistato solo 10 punti lontano dal «Menti» e l’ultima vittoria esterna risale al 29 settembre 2021 contro il Latina. Poi sei sconfitte e due pareggi, contro Catanzaro e Campobasso.