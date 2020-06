Ieri il Trapani lo ha riscattato dal Lecce, divenendo di proprietà del club siciliano e, secondo quanto riporta “Tutto Sport”, sarebbe già in uscita. Si tratta di Stefano Pettinari. Il giocatore, che in questa stagione ha segnato 14 reti,potrebbe essere venduto per fare arrivare soldi freschi per sistemare le casse societarie. Come riporta il quotidiano sportivo, su Pettinari si è mossa già la Salernitana che potrebbe prelevarlo in sinergia con la Lazio, ma anche alcune delle neopromosse starebbero valutando un investimento per l’ex giallorosso.