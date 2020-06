Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, è stato intervistato dal “Corriere dello Sport”. Queste alcune sue parole: «Sarà un campionato falsato, anomalo, ma che si deve finire per cause di forza maggiore. Ci aspettando due mesi intensi, vedremo quello che succederà. Il calendario è tosto, se va bene entriamo subito in forma. Dobbiamo affrontare queste due partite con spirito positivo, sapendo di andare a incontrare due corazzate».