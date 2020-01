Trapani sempre attivo sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita, per rinforzare la rosa e cedere i giocatori non utili alla causa per mantenere la categoria. Secondo quanto messo in evidenza da “TuttoB”, i granata starebbero pensando di cedere l’attaccante Stefano Pettinari, sulle sue tracce ci sono lo Spezia ed il Chievo. Sul fronte entrate, la società granata avrebbe messo nel mirino l’attaccante palermitano Francesco Di Mariano, attualmente al Venezia.