Secondo quanto raccolto da “Tuttomercatoweb”, oltre a Pizzini, il Trapani avrebbe in mente di piazzare altri colpi sudamericani. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i granata avrebbero messo gli occhi sul difensore paraguaiano Danilo Ortiz, meteora del Palermo arrivato in Sicilia nel 2015, e sui centrocampisti Ivan Rossi del River Plate e Emiliano Purita del San Martin. Il Trapani pesca in Sud America per raggiungere la salvezza.