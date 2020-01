Novità in casa Trapani. Il socio unico Alivision Transport, proprietario del club granata, ha indicato il nuovo Consiglio d’Amministrazione. Come riporta Telesudweb.it fanno il loro ingresso due rappresentanti del territorio come Giuseppe Pace e Massimo Marino, ritornano i quattro dimissionari Monica Pretti, Carlo Maria Medaglia, Luigi Foffo e l’avvocato Paolo Giuliano. Quest’ultimo sarà anche il nuovo amministratore delegato granata. Luca Nember resterà nella sua veste di direttore sportivo. Il Cda, sarà composto da 6 membri sui 7 possibili. Il presidente della Camera di Commercio di Trapani Giuseppe Pace diventa, il nuovo numero uno del sodalizio granata, come Presidente del Cda, mentre l’editore Massimo Marino avrà la delega a comunicazione, marketing e relazioni esterne sul territorio.