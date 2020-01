Il capitano dell’Acireale, Savanarola, ha parlato dopo le dichiarazioni di Balistreri che nel post partita di Palermo-Marsala aveva dichiarato di tifare Palermo al contrario della punta degli acesi. Ecco le sue parole rilasciate a “Goalsicilia.it”: «Simpaticamente qualcuno si poteva evitare di mettere in mezzo il mio nome (ride ndr). Io non ho esplicitamente detto nulla su chi tifo per la vittoria del campionato, ho solo espresso una preferenza tra le due squadre ma io penso solo al mio Acireale, tifo il mio Acireale. Qualcuno ha voluto dare un senso diverso alle mie parole».