Sandro Porchia, da pochi giorni nominato ds del Trapani, sta trattando la risoluzione di contratto con il club granata dopo il passaggio di proprietà a Gianluca Pellino. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, contatti in corso per la separazione, ma niente dimissioni. Trattativa in corso per la risoluzione del contratto, si cerca un’intesa.