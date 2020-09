Intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”, Moreno Zebi, direttore sportivo del Cesena, si è espresso così:

«Le indiscrezioni hanno trovato conferma e così ci troviamo nuovamente nel Girone B. Sarà sicuramente affascinante, con compagini attrezzate e piazze dal grande blasone che rappresentano un coefficiente di difficoltà importante. Mentre per quanto riguarda il calendario – ha proseguito Zebi – anche lì partiamo abbastanza forte, con sfide impegnative. Fa parte del fatto che siamo in un girone competitivo. Quale è invece la sua opinione sulle liste bloccate a 22? Mi sono già espresso: non voglio entrare nel merito della discussione sull’opportunità o inopportunità. Dico solo che è un regolamento che condiziona le scelte dei club e il modus operandi delle società».