Ancora in discussione il futuro del Trapani.

Secondo quanto riportato da “Trapanigranata.it” il 23 dicembre sarà la data cruciale per il futuro. Se dovesse arrivare l’ok al concordato la prima conseguenza sarebbe l’impossibilità per il sindaco di emanare il bando per iscrivere la squadra in D il prossimo anno. A quel punto toccherebbe a Gianluca Pellino trovare la soluzione per assicurare ai granata di poter scendere in campo nella prossima stagione.





Verrebbe meno l’interesse di De Picciotto, mentre resterebbe in piedi la pista del comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, intenzionato a costituire una nuova società.