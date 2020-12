La novità di questi giorni è la Lotteria degli scontrini. Offre ai consumatori l’opportunità di far emergere gli acquisti in nero, non tracciabili, tentando la fortuna proprio con il Fisco. E’ aperto a tutti coloro che acquistano beni e servizi di importo pari o superiore a 1 euro.

La partenza è prevista per l’1 gennaio. Dall’1 dicembre è possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti solo cashless. Il “codice lotteria” è un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale, che va presentato in cassa quando si effettua un pagamento.





La lotteria, esclude a priori gli acquisti con e-commerce