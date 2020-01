Il Trapani non vuole fermarsi in questa sessione di mercato, la squadra granata vuole rinforzare ulteriormente l’attacco. Infatti secondo quanto riporta “TMW” la squadra siciliana ha messo nel mirino Alessio Da Cruz, esterno offensivo dell’Ascoli. Il giocatore è praticamente un separato in casa nella squadra marchigiana e potrebbe presto andare via.