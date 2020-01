Secondo quanto evidenziato da “Goalsicilia.it”, uno dei protagonisti della promozione dello scorso anno del Trapani in B potrebbe lasciare la Sicilia. Si tratta di Francesco Corapi, centrocampista classe 1985. Il 34enne quest’anno è stato meno presente prima per un gravissimo infortunio poi per scelte degli allenatori. Futuro in bilico per il giocatore granata, da tempo sul taccuino di club importanti come Bari e Reggina, tuttavia è tutt’altro che certa la sua cessione. Novità attese nei prossimi giorni. Corapi verso la C?