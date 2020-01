Secondo quanto evidenziato da “Tuttomercatoweb”, diversi club di Serie C avrebbero messo nel mirino un talento del Savoia. Si tratta di Mattia Tascone, centrocampista classe 2000 che, nonostante la giovanissima età, rappresenta una pedina fondamentale della squadra di mister Parlato. Per tale motivo, il club di Torre Annunziata non vuole sentire parlare di cedere il calciatore in questa finestra di mercato. Nonostante la posizione ferma del Savoia, una delle formazioni maggiormente impressionate del giovane è la Vibonese, tanto da aver formulato un’offerta importante sia al club che al calciatore a cui sarebbe stato offerto un biennale. Sono di certo attese novità, Tascone verso la Vibonese?