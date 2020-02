«Sono un giocatore che abbina quantità e qualità, un esterno destro di centrocampo. Ho scelto Trapani soprattutto per mister Castori, che mi conosce bene, mi stima e mi voleva qui… La salvezza è difficile, lo sappiamo, ma non impossibile. Dobbiamo lavorare duro per uscire da questa situazione. Salernitana? Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra forte e organizzata che si trova in zona playoff. Conosco molti dei loro calciatori, so come giocano. Dobbiamo fare risultato a tutti i costi perchè non c’è più tempo da perdere… Sogno? Semplice: salvarsi col Trapani. Sono concentrato al massimo per questo rush finale di stagione». Queste le parole rilasciate da Tomasz Kupisz, neo acquisto del Trapani, durante la sua conferenza stampa di presentazione.