Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Simone Lo Faso, attaccante del Cesena, ha parlato del suo arrivo nel club romagnolo in questa finestra di mercato. Ecco le sue parole: «Ho solo sensazioni positive su questo ambiente, questa categoria non appartiene sicuramente a questa società e si vede benissimo. Il Cesena è una società storica, che ha vissuto tanti anni in Serie A e questo mi ha spinto a venire qui. Sto bene e spero di farmi conoscere il prima possibile dai tifosi bianconeri».