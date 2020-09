Prosegue la rivoluzione in casa Trapani, dopo l’addio di mister Castori, artefice di una salvezza sul campo che per motivi esterni i granata non hanno potuto festeggiare: lascia ufficialmente il club siciliano anche il DS Raffaele Rubino, che aveva portato a Trapani i giovani Carnesecchi e Colpani, per poi essere sollevato dall’incarico a campionato in corso.