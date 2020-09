Dalla Triestina alla Carrarese, prosegue il percorso in serie C del giovane Federico Ermacora, difensore classe 2000 di proprietà dell’Udinese. Il giocatore si trasferirà in prestito in Toscana, come riportato da “TuttoC.com”, dopo aver collezionato 6 presenze a Trieste nella scorsa stagione.

“La Carrarese rende noto di aver concluso l’acquisizione temporanea, del diritto alle prestazioni sportive del difensore mancino Federico Ermacora. Il difensore classe ’00, proviene dall’Udinese Calcio, in cui è stato protagonista nel settore giovanile.

Nella stagione 2019/20 ha collezionato 6 presenze in serie C con la Triestina. Il giocatore ha indossato più volte la maglia della Nazionale italiana nelle selezioni Under 15, Under 16, Under 17 ed Under 18.“