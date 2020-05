Il Trapani con la cessione di Igor Coronado al Palermo ha incassato un milione ed 800 mila euro nel luglio del 2017, dopo la retrocessione dalla B alla C. Una cifra che, paradossalmente, i rosanero avrebbero potuto risparmiare se avessero ascoltato i consigli di Giovanni Tedesco, ex allenatore di Coronado quando il brasiliano giocava nel Floriana, a Malta. Coronado, infatti, arrivò a Trapani direttamente dalla formazione biancorossa maltese, ma prima di aggregarsi ai granata, Tedesco, ex calciatore e poi allenatore delle giovanili del Palermo, aveva contattato il presidente Zamparini, consigliandogli di acquistare Coronado.

Del resto, chi meglio di Giovanni Tedesco conosceva le doti di Igor Coronado, vedendolo allenarsi e giocare. Zamparini, però, rifiuto, definendo il brasiliano che con il Trapani sfiorò la serie A, un «giocatore da patatine». A raccontarlo è stato lo stesso Giovanni Tedesco a Fuorigioco. «Prima che Coronado venisse in Italia, l’ho proposto a Zamparini che l’ha definito un ‘giocatore da patatine’, poi due anni dopo l’ha preso dal Trapani per due milioni di euro».