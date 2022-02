L’ex rosanero Aleksandar Trajkovski è stato intervistato dai microfoni di “GrandHotelCalciomercato.com” parlando dell’Italia, dei suoi trascorsi al Palermo e di Maurizio Zamparini.

Ecco qualche estratto:

«Playoff Italia-Macedonia? Quando ho saputo che contro l’Italia avremmo giocato a Palermo mi sono emozionato. Dopo tanti anni tornerò nello stadio dove ho passato quattro anni bellissimi: ho emozioni forti. Per me sarà una partita bellissima in una città bellissima. Quando abbiamo vinto l’ultima partita contro l’Islanda e abbiamo conquistato la certezza di essere nei playoff per un mondiale, per noi era già un risultato grandissimo. Mai la Macedonia ha avuto un’opportunità grande come questa per giocare un Mondiale. Se dovessimo qualificarci sarà uno spettacolo. Quando ci siamo qualificati per l’Europeo, in Macedonia è stata una festa: non era mai successo prima. Il Mondiale conta anche di più. Non immagino cosa potrebbe succedere…Noi rispettiamo sempre gli avversari e giochiamo sempre con il cuore. Abbiamo una buona squadra. Di chi si deve preoccupare l’Italia? Di Trajkovski (dice scherzando, ndr). Elmas è squalificato, ma anche Bardhi è un giocatore forte. Di qualità ne abbiamo, anche in difesa. Siamo una squadra normale che lavora tanto e prova sempre a dare il meglio: poi quello che succede, succede. Non ci mettiamo nessun obbligo ma proviamo sempre a tirare fuori il massimo. In una partita può succedere di tutto, anche contro una grande squadra come l’Italia. Sarà un match bellissimo da giocare»