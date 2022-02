L’ex rosanero Aleksandar Trajkovski è stato intervistato dai microfoni di “GrandHotelCalciomercato.com” parlando dell’Italia, dei suoi trascorsi al Palermo e di Maurizio Zamparini.

Ecco qualche estratto:

«La notizia della morte del presidente è stata molto brutta. Non mi dimenticherò mai quello che ha fatto per me: mi ha portato in Italia e in quei quattro anni mi ha dato tanta fiducia. Ha sempre creduto in me e mi ha sempre sostenuto sia che le cose andassero bene che andassero meno bene. Rimarrà sempre nel mio cuore. Ha sempre dato tutto per il Palermo. L’ho capito subito appena sono arrivato: era sempre presente per dare consigli alla squadra. Dopo le sconfitte veniva negli spogliatoi e cercava di tirarci su di morale: diceva sempre le cose giuste».