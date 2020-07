L’Amap ha diffuso una nota in merito alla tragica bomba d’acqua che ha travolto la città di Palermo nelle ultime ore: “La bomba d’acqua che ha colpito Palermo come altre città in tutta la penisola non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni metereologiche estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma l’Amap sta intervenendo con tutte le proprie strutture – sottolinea l’amministratore di Amap, Alessandro Di Martino -. Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono già aperte da ore così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità”.