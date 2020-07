Serie A: il Napoli frena a Bologna, Samp tris al Cagliari - tutti i risultati delle 19:30

Questo anomalo campionato di serie A dimostra ancora una volta la sua volontà di voler lasciare sulle spine gli appassionati di tutta Italia fino alla fine e le tre gare delle 19:30, concluse da pochi minuti, ne sono una prova. La lotta in zona Europa League resta particolarmente accesa col Milan che rimonta lo svantaggio iniziale, a San Siro, contro il Parma superando gli emiliani per 3-1; frena il Napoli, che coglie il secondo pareggio consecutivo, 1-1 a Bologna, subendo la rete di Barrow a dieci dalla fine. In coda invece la Sampdoria di Ranieri prosegue il suo periodo d’oro: quarta vittoria nelle ultime cinque partite, 3-0 a Marassi sul Cagliari e salvezza praticamente archiviata.

Riportiamo tutti i risultati:

Milan – Parma: 3-1

Bologna – Napoli: 1-1

Sampdoria – Cagliari: 3-1