Attraverso un post sul proprio account Facebook, “Federconsumatori Palermo” ha comunicato che in merito al traghetto Livorno-Palermo, Grimaldi Lines ha lasciato a terra 50 passeggeri. Ecco qui di seguito quanto si legge:

“Distanti ma uniti”, recita lo slogan che la compagnia sta utilizzando sui propri canali social per rilanciare le partenze.

Talmente distanti, che la nave che ieri avrebbe dovuto condurre i passeggeri da Livorno a Palermo non si è proprio vista.

Ieri sera una cinquantina di persone si sono presentate al Porto di Livorno, per imbarcarsi sul traghetto per Palermo, ma della nave nemmeno l’ombra.

Nessuno aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte della compagnia, che, anzi, sino alla mattina di ieri ha inviato ai passeggeri, via sms, il promemoria della partenza.

Di fronte allo sgomento dei passeggeri, alcuni dei quali avevano affrontato anche diverse ore di auto per raggiungere il Porto di Livorno, e che si sono trovati a non sapere dove poter trascorrere la notte, gli operatori della compagnia non hanno dato alcuna spiegazione, limitandosi a dire che l’unica possibilità alternativa di raggiungere la Sicilia sarebbe stata l’indomani, da Salerno a Catania.

Un altro aspetto gravissimo della vicenda è che, sempre ieri, sui propri canali social la Grimaldi dichiarava che i collegamenti per Palermo “dovrebbero riprendere” solo dal 25.5.

Quindi, non solo nei giorni scorsi la compagnia aveva venduto biglietti nella consapevolezza che il contratto di trasporto non sarebbe stato onorato, ma, anziché avvisare i passeggeri che il traghetto non sarebbe partito, li invitava a raggiungere il Porto via sms!

L’emergenza “Covid” nulla ha a che vedere con questo gravissimo disservizio, poiché sul sito della compagnia la nave risultava operativa ed i biglietti sono stati venduti sino al giorno prima.

Non dimentichiamo che le persone che si stanno spostando in questo periodo possono farlo solo per ragioni di comprovata necessità e per ragioni di salute, come ad esempio l’anziana coppia che ci ha segnalato la vicenda, in viaggio per la Sicilia per importanti ragioni di salute della figlia. Adesso si recheranno a Salerno con la speranza di trovare il traghetto per Catania. Il che rende l’episodio ancor più grave.

Federconsumatori sta monitorando la vicenda, ed interverrà in ogni sede a tutela dei diritti dei passeggeri, gravemente mortificati dalla condotta della Grimaldi.”