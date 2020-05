Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, la Lazio è pronta a tagliare due mesi di stipendio ai propri calciatori. Il patron Claudio Lotito avrebbe comunicato ieri ai sui tesserati l’intenzione di decurtare i loro ingaggi delle mensilità di marzo e aprile. Una scelta che è una novità: nei mesi scorsi il presidente aveva detto alla squadra che non intendeva ricorrere a misure di questo tipo.

Confronto acceso. È proprio per questi motivi, spiega il quotidiano romano, che la squadra non avrebbe accolto bene la comunicazione arrivata dal numero uno. Tanti hanno lasciato delusi Formello e non ritengono giusto questo taglio. Il dialogo, comunque, è all’inizio, perché il timore di Lotito è quello che un taglio possa influire in modo negativo sulle energie della squadra. E inoltre capitan Lulic, delegato dei compagni a trattare, è in questo momento in Svizzera alle prese con il recupero dall’infortunio.