A seguito della promozione in massima serie argentina del Club Atletico Belgrano, a Cordoba si sono scatenati i festeggiamenti per le vie cittadine. Tifosi in strada, giocatori sul pullman scoperto. E un istante di panico che poteva trasformarsi in tragedia.

Come raccontato da “FanPage.IT” in Argentina si è sfiorata la tragedia durante i festeggiamenti del Belgrano che ha appena riconquistato la Primera Division dopo un periodo di purgatorio in seconda serie durato tre anni: durante il classico bagno di folla della squadra con il pullman scoperto in giro per le vie della città, il mezzo ha percorso un tratto di strada passando sotto un ponte sfiorandone la base di pochi centimetri e obbligando i giocatori che stavano festeggiando, ad abbassarsi all’ultimo istante.

Immagini scioccanti e un video che è diventato subito virale sui social ha mostrato come la festa dei tifosi e della squadra dell’Atletico Belgrano, club argentino di Cordoba, avrebbe potuto trasformarsi un una incredibile tragedia. La società ha deciso di festeggiare la recente promozione con il tradizionale giro per le vie della città dei giocatori sul pullman scoperto, regalando i protagonisti dell’impresa ai loro tifosi. Un bagno di folla impressionante, tra cori, bandiere e applausi, in cui si è sfiorato un incredibile incidente. Il mezzo col tetto scoperto, sul quale si era radunata l’intera squadra del Belgrano, ha percorso a velocità sostenuta Avenida de Circunvalación Agustin Tosco, imboccando una traiettoria che l’ha obbligato a passare sotto il ponte di Avenida Juan B. Justo. Ma senza evidentemente fare i conti proprio con la presenza dei giocatori e sfiorando per pochi centimetri il sottopassaggio.

Ecco la clip: