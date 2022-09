Il 20 novembre prenderà il via il Mondiale in Qatar, con il calcio d’inizio della sfida tra Qatar ed Ecuador.

Un appuntamento importante a cui non prenderà parte l’Italia di Roberto Mancini. C’è grande curiosità quindi per scoprire chi riuscirà a trionfare. Tante le candidate alla vittoria, Argentina su tutte. Ma anche Francia, Brasile e le varie Inghilterra e Germania, senza escludere qualche sorpresa.

Sorpresa che però è arrivata direttamente dal motore di ricerca di Google che per qualche ora ha mostrato online, palesemente per errore, quali saranno le due finaliste che si sfideranno all’Estadio Lusail. Cercando ‘eventi stadio Lusail’ su Google, il risultato ha mostrato tra le risposte le sei partite della prima fase dei Mondiali che si disputeranno in quello stadio: una partita degli ottavi, un’altra dei quarti di finale e una delle le semifinali, più la finale del torneo. La sorpresa è apparsa proprio in quest’ultima sfida dal momento che Google ha dato per scontato che il Brasile e la Francia ci giocheranno i Mondiali nell’ultimo atto dei Mondiali 2022 in Qatar.