TRAGEDIA MILAN: retrocessione “matematica” e si va in Serie D | Ibrahimovic ha combinato un macello

Cataclisma in casa rossonera: il dirigente svedese ha generato un disastro enorme, e costringe il club alla retrocessione tra i dilettanti.

La stagione del Milan non è stata molto felice fin qui. Facendo eccezione per il trionfo ottenuto di recente in Supercoppa italiana, il Diavolo nella prima parte dell’annata in corso ha praticamente fallito. A conferma di ciò è arrivato l’esonero ai danni di mister Paulo Fonseca, sostituito da Sergio Conceicao sulla panchina.

Le colpe di quanto accaduto fino ad ora però non possono essere attribuite solamente all’allenatore portoghese. Gran parte dei demeriti infatti sono attribuiti dagli stessi tifosi sia ai calciatori e sia alla società, colpevole di aver commesso diversi sbagli nel corso degli ultimi mesi. C’è però qualcuno che più degli altri è finito sotto accusa. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese infatti non è ben visto a causa delle sue classiche uscite spavalde che non hanno portato risultati. E quanto accaduto nelle scorse ore non ha fatto altro che confermare gli attacchi che gli vengono rivolti. Ibra ha infatti combinato un vero e proprio macello, che vede il Milan costretto matematicamente alla retrocessione in Serie D.

Dramma Milan, retrocessione tra i dilettanti

Questo è stato il primo anno che ha visto l’avvio del progetto della seconda squadra rossonera. Sulle orme di quanto fatto da Juve e Atalanta infatti il Diavolo, anche sotto la spinta di Zlatan Ibrahimovic, ha deciso di dar vita a tale programma. Ma quanto ne sta venendo fuori non è molto positivo.

Il Milan Futuro infatti al momento si trova nei bassi fondi del Girone B di Serie C, e nell’ultimo turno di campionato è arrivata una pesante sconfitta in favore della Torres per 5-1. Si tratta dell’ennesimo ko stagionale, che potrebbe così sancire la retrocessione in Serie D e il conseguente fallimento di questo progetto.

Un sorriso in mezzo a tanti problemi

Sebbene i risultati ottenuti Milan Futuro non siano affatto positivi, c’è da dire comunque che sono diversi i calciatori che hanno fatto il salto in prima squadra.

Da Liberali a Torriani, passando ovviamente per Camarda e Zeroli. E’ in realtà un po’ questo l’obiettivo principale di una seconda squadra, anche se avere una posizione migliore di classifica ed evitare la retrocessione sarebbe fondamentale per non far fallire tutto.