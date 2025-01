“È uscito in barella, toccandosi il ginocchio”: STAGIONE FINITA MALISSIMO | Un dolore allucinante

Brutte notizie per il fuoriclasse della squadra, che si è fatto male gravemente al ginocchio e deve chiudere qui la stagione.

Stiamo per entrare ormai nel momento clou della stagione. Le squadre infatti adesso iniziano seriamente a combattere per i principali obiettivi, e, di conseguenza, sperano di raggiungerli in qualsiasi modo possibile. E’ ovvio dunque che da adesso in poi gli allenatori avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile per centrare i risultati.

Chiaramente però spesso e volentieri questa cosa non è possibile. Le squalifiche e, soprattutto, gli infortuni infatti sono sempre dietro l’angolo, e di conseguenza non consentono ai tecnici di poter contare su tutti gli uomini. Una situazione del genere si è ad esempio palesata nel corso degli ultimi giorni.

Infatti durante la gara un calciatore è caduto a terra molto dolorante tenendosi il ginocchio, lasciando subito intendere che si trattasse di un infortunio serio. E appunto, in attesa di tutte le conferme del caso, il problema ad oggi sembra davvero molto serio, tanto che si teme che la sua stagione si sia già conclusa.

Grave infortunio per il calciatore

Il weekend che si è da poco concluso non ha visto la Premier League scendere in campo. Come protagonista nel calcio inglese c’è stata infatti la FA Cup. Uno dei match di cartello di questo turno era quello tra l’Arsenal e il Manchester United. A sorpresa a passare sono stati proprio i Red Devils, che si sono imposti ai calci di rigore.

Una brutta botta dunque per i Gunners, che vedono così svanire la chance di conquistare un importante titolo. Ma le brutte notizie per mister Mikel Arteta non sono affatto finite. Proprio nel corso del match in questione infatti il centravanti Gabriel Jesus si è fatto male, lasciando intendere, proprio al tecnico, di aver patito un infortunio molto serio.

”Sono molto preoccupato”

Lo stesso Arteta al termine del match ha parlato in maniera piuttosto seria di quanto accaduto al suo giocatore. Di seguito le parole del tecnico spagnolo riportate da calcionews24.it.

”Sono molto preoccupato, questo è la mia sensazione. È dovuto uscire in barella, toccandosi il ginocchio… Quindi purtroppo le cose non vanno bene”. Affermazioni importanti, che dunque fanno temere per un lungo stop ai danni dell’attaccante.