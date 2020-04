Tragedia a Lecce. Ieri sera intorno alle 20 a Torre Pali, in provincia di Lecce, un bimbo di 8 mesi è stato sbranato dal cane di famiglia. Mamma e nonna avrebbero provato in tutti i modi a intervenire in soccorso del piccolo, ma le ferite al capo si sono rivelate troppo gravi. Il cane non aveva mai dato segnale di aggressività.