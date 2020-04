Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ringraziato con un messaggio lo staff sanitario del St. Thomas Hospital per avergli “salvato la vita”. “Non posso ringraziarli abbastanza, devo a loro la vita”, ha detto il premier britannico, citato dal Guardian, finito in terapia intensiva dopo essere stato colpito dal coronavirus. Il premier ha trascorso tre giorni in terapia intensiva e ha ricevuto un sostegno respiratorio non invadente prima di tornare in reparto.